Thủ tướng Israel ca ngợi chiến thắng lịch sử trước Iran

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi chiến thắng lịch sử trước Iran và loại trừ khả năng rút quân ngay lập tức khỏi Lebanon, nói rằng lực lượng Israel sẽ ở lại đó “chừng nào còn cần thiết”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Chúng tôi đã thiết lập các vùng an ninh sâu rộng xung quanh nhà nước Israel. Chúng tôi đã làm điều này ở Gaza, ở Lebanon và ở Syria”, Thủ tướng Israel nói trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 15-6, “Và tôi muốn nói rõ: chúng tôi sẽ ở lại trong các vùng an ninh này… để bảo vệ đất nước mình”.

Thỏa thuận sơ bộ mới giữa Washington và Tehran đã gây ra sự thất vọng và phẫn nộ ở Israel, với những chỉ trích rộng rãi đối với sự lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu.

Hôm 15-6, ông Netanyahu tuyên bố rằng chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã cứu đất nước ông khỏi điều mà ông mô tả là “sự hủy diệt hạt nhân”. “Và điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hàng triệu công dân Israel… sẽ gặp nguy hiểm khủng khiếp về cái chết hàng loạt… và chúng ta đã đẩy lùi nguy cơ hủy diệt dân số Israel trong nhiều năm”, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Những chi tiết chính xác của thỏa thuận tạm thời vẫn chưa rõ ràng, nhưng dường như bao gồm việc ngừng bắn ở Lebanon, nơi Israel đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn sau các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel của lực lượng Hezbollah trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột kéo dài 15 tuần.

Các quan chức Mỹ đã tìm cách trấn an Israel. Hôm 15-6, họ nói rằng việc rút quân Israel khỏi Lebanon không phải là điều kiện của một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, và Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Hezbollah.

Các điều khoản rõ ràng của thỏa thuận dường như vẫn là một bước thụt lùi lớn đối với Israel, quốc gia đã kịch liệt phản đối những nỗ lực của Iran nhằm liên kết thỏa thuận tạm thời với Mỹ với việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Các tiêu đề trên truyền thông Israel mô tả đây là một “thất bại thảm hại”.

Trong khi đó, Hezbollah hoan nghênh bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran, cho rằng thỏa thuận đã dẫn đến một lệnh ngừng bắn toàn diện trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Trong một tuyên bố, nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn này cảnh báo Israel rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công nào vi phạm chủ quyền của Lebanon hoặc nhắm vào người dân nước này. Hezbollah cho biết việc Lebanon được đưa vào thỏa thuận phản ánh cam kết của Iran trong việc chấm dứt chiến tranh.