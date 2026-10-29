'Phiên tòa giả định' - hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả

Dự phiên tòa giả định có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Trần Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường, đại diện Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, đại diện Ban giám hiệu và đông đảo sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phiên tòa giả định

Phát biểu tại phiên tòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bạch Mai Nguyễn Lê Ngân khẳng định: Thực tế có những hành vi vi phạm pháp luật bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, tâm lý chủ quan nếu không được nhận diện và phòng ngừa kịp thời, đều có thể để lại những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mỗi người, gia đình và toàn xã hội.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bạch Mai Nguyễn Lê Ngân phát biểu.

Toàn cảnh phiên tòa giả định

Chính vì vậy, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt những quy định, những điều luật, mà quan trọng hơn là giúp các bạn hình thành ý thức thượng tôn pháp luật, biết phân biệt đúng – sai, nhận thức được giới hạn của hành vi và trách nhiệm của bản thân trước cộng đồng.

Điểm đặc biệt của “Phiên tòa giả định” là giúp các bạn sinh viên không chỉ nghe, mà còn được quan sát, trải nghiệm, suy ngẫm và rút ra những bài học cho chính mình.

Toàn cảnh phiên tòa giả định

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật trong thực tiễn xét xử, đã được thay tên nhân vật. Bối cảnh vụ án là Vũ Hà Minh, học sinh lớp 11, chưa đủ tuổi để được cấp giấy phép lái xe, tự ý lấy xe của gia đình tham gia giao thông và đã gây ra tai nạn. Vũ Hà Minh đã bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bị đưa ra xét xử.

Do bị cáo là người chưa thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã cân nhắc và xem xét vụ án một cách toàn diện để có một phán quyết công tâm, hợp lý, hợp tình, đúng với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm tội, chủ yếu là để giáo dục, răn đe và giúp họ cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Trần Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai và Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường tặng hoa các khách mời

Kịch bản chặt chẽ, dễ hiểu, cùng sự nhập vai chân thực của sinh viên Đại học Bách Khoa, dưới sự dàn dựng và chỉ đạo chuyên môn của Luật gia, Luật sư Mai Bích Ngân - Chi hội phó Chi hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã giúp các sinh viên hiểu rõ hơn quy định của pháp luật, cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và tính nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật mà phiên tòa giả định đề cập.

Tai phiên tòa, Luật sư Mai Bích Ngân – Chi hội phó Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng trực tiếp trả lời những câu hỏi của các bạn sinh viên về các tình huống xảy ra trong thực tiễn đời sống, giúp các em dễ hiểu, nhớ lâu hơn.

Thông qua việc tái hiện một phiên tòa với các tình huống pháp lý gần gũi với đời sống, chương trình đã giúp các học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý cũng như những hệ lụy mà các hành vi ấy có thể gây ra. Đặc biệt, chương trình còn tạo không gian giao lưu, trao đổi, giải đáp những tình huống pháp luật thường gặp, giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thời gian qua, Công an phường Bạch Mai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền pháp luật trong các trường học và khu dân cư với nhiều hình thức đa dạng. Việc tổ chức phiên tòa giả định được xem là cách làm thiết thực, mang lại hiệu quả giáo dục, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên và học sinh. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật.