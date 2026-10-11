Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác giải phóng mặt bằng

ANTD.VN - Công an phường Long Biên (Hà Nội) chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, đồng thời liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Trước yêu cầu đó, Công an phường Long Biên đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Xác định nắm tình hình là nhiệm vụ quan trọng, Công an phường thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường tiếp xúc với Nhân dân, phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các tổ dân phố và lực lượng ở cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn băn khoăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó, từng trường hợp được rà soát, phân loại để tham mưu phương án tuyên truyền, vận động phù hợp, chủ động phòng ngừa phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trực tiếp vận động từng hộ gia đình

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trên địa bàn phường Long Biên triển khai 40 dự án. Đến nay, 4 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai xây dựng; 36 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có liên quan.

Công an phường Long Biên xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận. Lực lượng Công an tích cực phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban chuyên môn và tổ dân phố tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm rõ mục đích, ý nghĩa của từng dự án và những lợi ích lâu dài đối với cộng đồng, sự phát triển của địa phương.

Quá trình tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền chung và vận động trực tiếp từng hộ dân; chú trọng lắng nghe, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị chính đáng để tổng hợp, phối hợp các đơn vị chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những nội dung người dân chưa hiểu rõ, lực lượng chức năng kiên trì giải thích, hướng dẫn trên cơ sở các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, phục vụ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các dự án.