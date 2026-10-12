Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

ANTD.VN -Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Hưng Đạo đã chủ động và phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT

Thời gian qua, Công an xã Hưng Đạo đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định, chủ động giao nộp những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ có khả năng gây nguy hiểm. Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra từ hành vi tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an xã đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, gắn công tác vận động với nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Hưng Đạo đã tiếp nhận Nhân dân tự nguyện giao nộp 03 khẩu súng, 05 công cụ hỗ trợ, 07 vũ khí thô sơ; đồng thời xử lý 02 vụ đốt pháo nổ. Đáng chú ý, ngày 26/9/2026, qua công tác tuyên truyền, vận động, ông L.V.T trú tại thôn Yên Quán, xã Hưng Đạo đã tự giác đến trụ sở Công an xã giao nộp 01 khẩu súng. Công an xã đã lập biên bản tiếp nhận, thu hồi theo đúng quy định.

Kết quả trên cho thấy công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đồng thời thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thời gian tới, Công an xã Hưng Đạo tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn bình yên địa bàn.