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Phát hiện tài khoản tiktok “Rượu Cốm Tây Bắc” kinh doanh 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện cơ sở kinh doanh gần 1.800 lít rượu không nguồn gốc xuất xứ.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản tiktok “Ruou Cốm Tây Bắc” thường xuyên đăng tải, quảng bá việc buôn bán các loại rượu đặc sản Tây Bắc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 23-9, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường 12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh hàng hoá trên không gian mạng của cửa hàng tiktok shop “Ruou Cốm Tây Bắc” có địa chỉ tại toà A1, nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh, tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình do Vũ Thị Xuân Trà (SN 2001, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) làm chủ.

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Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện địa điểm kinh doanh có 67 can nhựa màu trắng (loại can 20 lít) bên trong các can chứa đầy chất lỏng (tương đương 1340 lít); 453 chai nhựa loại 1 lít được đóng sẵn dung dịch chất lỏng nhiều màu khác nhau và có dán nhãn mác các loại (rượu cốm, rượu ngô tím, rượu nếp đục, rượu dâu, rượu ngô bao tử, rượu men lá, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào…).

Số rượu bị thu giữ
Số rượu bị thu giữ

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ địa điểm kinh doanh khai báo số hàng hoá trên là rượu các loại; đồng thời không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hoá trên. Tại cơ quan Công an, chủ địa điểm kinh doanh khai nhận đã mua rượu trên không gian mạng và không qua kiểm định chất lượng về bán trên mạng xã hội tiktok để kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hoá trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Rượu

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