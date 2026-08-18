Phản ứng của Hàn Quốc khi Mỹ thu hẹp quy mô tập trận Mỹ - Hàn

ANTD.VN - Hàn Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể tạo động lực nối lại đối thoại Mỹ - Triều, trong bối cảnh Washington quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với Seoul.

Xe bọc thép của quân đội Mỹ tập trung để vượt sông tại một trường huấn luyện ở Yeoncheon, Hàn Quốc ngày 17-8-2026

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul hy vọng mối quan hệ “thân thiện” giữa ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ dẫn tới “đối thoại có ý nghĩa”, giúp mở đường cho các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tiến hành các nỗ lực ngoại giao cần thiết để hỗ trợ tiến trình này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “giảm đáng kể” quy mô cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày, bắt đầu ngày 17-8.

Xe bọc thép của quân đội Mỹ tập trung để vượt sông tại một trường huấn luyện ở Yeoncheon, Hàn Quốc ngày 17-8-2026

Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém, vừa gửi tín hiệu “không phù hợp và thù địch” tới Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Quyết định trên làm dấy lên lo ngại tại Hàn Quốc về khả năng ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu và sức răn đe của liên minh Mỹ - Hàn.

Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc dự kiến tham gia Ulchi Freedom Shield năm nay, song hiện chưa rõ những nội dung nào sẽ bị cắt giảm.

Bình Nhưỡng lâu nay coi các cuộc tập trận Mỹ - Hàn là diễn tập cho chiến tranh xâm lược. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả bằng “một cấp độ răn đe mới”.

Triều Tiên đã từ chối đối thoại với Washington và Seoul kể từ khi tiến trình ngoại giao hạt nhân giữa ông Trump và ông Kim đổ vỡ năm 2019. Tuy nhiên, tháng 9-2025, ông Kim Jong Un để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Tổng thống Trump nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.