Indonesia cầu nguyện cho các nạn nhân động đất trong lễ Quốc khánh

ANTD.VN - Những người dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Indonesia đã cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất mạnh vừa qua.

Buổi lễ được tổ chức tại Thủ đô Jakarta hôm 17-8. Ảnh: NHK

Buổi lễ được tổ chức tại Thủ đô Jakarta hôm 17-8. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi những người tham dự cầu nguyện cho những người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập, cùng những người dân trên cả nước đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Sau đó, những người tham dự đã dành khoảng 2 phút mặc niệm.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Flores hôm 15-8. Giới chức Indonesia xác nhận đến nay đã có 68 người thiệt mạng trong trận động đất này.

Cơ quan khí tượng cho biết đã ghi nhận hơn 1.500 dư chấn sau động đất, và nhận định hoạt động địa chấn dự kiến sẽ giảm dần trong 2 đến 3 tuần tới.

Hàng nghìn người đã phải đi sơ tán do nhà cửa bị sập hoặc hư hại. Hiện có những lo ngại về việc bảo đảm đủ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người sơ tán.

Chính phủ Indonesia cho biết đang chuyển hàng cứu trợ tới những khu vực bị động đất và thiết lập các trung tâm sơ tán cho người dân, cùng nhiều biện pháp khác.