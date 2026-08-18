Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman nếu 'cản đường' ở eo biển Hormuz

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép với Oman, cảnh báo sẽ tấn công nếu nước này "cản đường", đúng lúc Oman đang cùng Iran hoàn tất một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thị trường dầu mỏ thế giới.

Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào tháng 2-2026

Iran cho biết, Tehran và Muscat đã đạt đồng thuận về phương án cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz và đang hoàn thiện các chi tiết để công bố tuyên bố chung. Phương án được thảo luận có thể cho phép tàu vào theo tuyến gần Iran và ra theo tuyến gần Oman, tạm thời không thu phí.

Việc mở lại Hormuz là một trong những yêu cầu chủ chốt của Washington trước khi Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng Iran. Trước xung đột, khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua eo biển này. Iran trên thực tế đã đóng tuyến hàng hải sau khi Mỹ và Israel tấn công nước này ngày 28-2.

Trong cuộc trao đổi với Fox News, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ ném bom Oman nếu nước này “cản đường”. Đây là lần thứ hai trong vài tháng nhà lãnh đạo Mỹ công khai đe dọa Oman.

Phát biểu được đưa ra khi thời hạn 60 ngày dành cho đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran hết hạn mà chưa có dấu hiệu hai bên thu hẹp bất đồng.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng thời hạn này không còn quan trọng, đồng thời tiết lộ Washington vẫn duy trì kênh liên lạc hậu trường với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Trước nguy cơ căng thẳng leo thang, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, hạ nhiệt phát ngôn, nhấn mạnh cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.