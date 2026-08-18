Nga triệu Đại sứ Nhật Bản liên quan tranh chấp lãnh thổ

ANTD.VN - Ngày 17-8, Nga đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Matxcơva Akira Muto sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới quần đảo Kuril ở vùng Viễn Đông, khu vực mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một trường học trên đảo Iturup, một trong 4 hòn đảo thuộc chuỗi đảo Kuril mà Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 13-8-2026 (ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các quan chức Nhật Bản đã “vượt quá giới hạn” khi chỉ trích chuyến thăm của ông Putin, đồng thời cho biết việc triệu Đại sứ Muto nhằm trao đổi về cách hành xử của giới lãnh đạo Nhật Bản cũng như hoạt động của các nhà ngoại giao tại nước sở tại.

Động thái của Matxcơva diễn ra sau khi Nhật Bản triệu Đại sứ Nga để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin tới quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 13-8-2026 vừa qua.

Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này kéo dài từ khi Liên Xô kiểm soát khu vực vào năm 1945 và là một trong những trở ngại lớn trong quan hệ Nga - Nhật Bản.

Quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Nhật Bản cùng các nước G7 áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính và viện trợ quốc phòng phi sát thương cho Ukraine.