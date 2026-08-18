Tổng thống Trump hé lộ khả năng nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-8 cho biết đã có những tiếp xúc mới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời cho rằng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đang góp phần giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự vào ngày 30-6-2019

Khi được hỏi tại Nhà Trắng vì sao ông Kim Jong Un chưa phản hồi đề nghị đối thoại, Tổng thống Trump nói: “Làm sao các bạn biết ông ấy chưa trả lời?”. Khi được hỏi lại liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thực sự phản hồi hay chưa, ông Trump xác nhận “có” và mô tả tình hình là “rất tích cực”, song không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Trump cũng nhấn mạnh quan hệ cá nhân với ông Kim đang giúp tình hình trở nên “an toàn hơn”, khẳng định hai bên hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump yêu cầu thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, cho rằng hoạt động này gửi tín hiệu không phù hợp tới Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích Hàn Quốc vì không tham gia các hoạt động quân sự của Washington chống Iran. Ông cho rằng Mỹ không thể tiếp tục bảo vệ các đồng minh nếu những nước này không sẵn sàng hỗ trợ Washington khi cần thiết.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà "không cần điều kiện tiên quyết".

Trả lời câu hỏi về việc liệu có bất kỳ nỗ lực nào từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng hay không, một người phát ngôn của Bộ này khẳng định: "Tổng thống Trump đã nêu rõ, Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết".

Ông Trump từng 3 lần gặp ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nhưng hai nhà lãnh đạo chưa gặp lại kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025.