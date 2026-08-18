Mưa lớn kỷ lục tại Chiba, 10 người chết, hàng nghìn ô tô bị bỏ lại trên đường

ANTD.VN - Giới chức tỉnh Chiba, phía đông Tokyo (Nhật Bản), cho biết vừa xác nhận thêm trường hợp thiệt mạng sau đợt mưa lớn kỷ lục. Như vậy, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 10 người.

Khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên các tuyến đường ở Chiba

Các dải mây mưa lớn bắt đầu hình thành tại tỉnh này vào tối thứ Năm tuần trước, gây ra lượng mưa lớn kỷ lục. Thành phố Chiba (thủ phủ của tỉnh cùng tên) chỉ trong nửa ngày đã hứng chịu lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của toàn bộ tháng 8.

Nạn nhân thiệt mạng mới được xác nhận là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Giới chức cho biết nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide sau khi sử dụng máy phát điện tại nhà riêng ở thành phố Chiba trong thời gian mất điện.

Theo giới chức tỉnh, đã có 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 ngôi nhà hư hại nặng và 29 công trình bị hư hại một phần. Gần 1.500 ngôi nhà bị ngập.

Chính quyền thành phố Chiba phát hiện khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trong khoảng thời gian từ ngày 15 tới 16-8 trên các tuyến đường do thành phố quản lý. Khoảng 2.000 xe trong số này bị bỏ lại ven đường, còn khoảng 500 xe gây cản trở giao thông. Giới chức cho biết khoảng 300 xe như vậy đã được di chuyển vào lề đường.

Bốn ngày sau trận mưa lớn kỷ lục, người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, di chuyển những chiếc xe bị ngập nước và gây dựng lại cuộc sống.