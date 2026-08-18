Chính phủ Venezuela và phe đối lập cùng phối hợp thu hồi 31 tấn vàng gửi tại Ngân hàng Anh

ANTD.VN - Sau 2 tuần đàm phán do Mỹ làm trung gian, Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã đồng ý cùng phối hợp thu hồi 31 tấn vàng trị giá 4 tỷ USD mà Caracas gửi trong các hầm chứa của Ngân hàng Anh từ năm 2018, nhằm tài trợ cho công cuộc tái thiết sau các trận động đất hồi tháng 6 vừa qua.

Ảnh: AP

Vương quốc Anh ngừng công nhận Chính phủ Venezuela từ năm 2018. Điều này khiến Caracas không thể tiếp cận số vàng nêu trên. Hiện 31 tấn vàng vẫn mắc kẹt trong một tranh chấp pháp lý chưa được giải quyết.

Theo tuyên bố chung do Chính phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập đưa ra, nguồn kinh phí này rất cần thiết để hỗ trợ tái thiết sau các trận động đất ngày 24-6 - thảm họa đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Nghị sĩ Ramón López nói rằng việc giải phóng số tài sản này sẽ đi kèm các điều kiện về “mọi cơ chế lập kế hoạch và kiểm soát cần thiết”, trong khuôn khổ kế hoạch tập trung vào nhà ở, cơ sở y tế và trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Nghị sĩ López nói thêm rằng số tiền này sẽ được gửi vào các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ và chịu sự kiểm toán của các công ty quốc tế như một điều kiện tiên quyết để được giải ngân.

Nền kinh tế Venezuela, vốn đã suy yếu do nhiều năm quản lý kém, tham nhũng và các lệnh trừng phạt của Mỹ, nay tiếp tục gánh chịu tác động từ các trận động đất. Ngân hàng Trung ương nước này báo cáo rằng thảm họa đã đẩy lạm phát hàng tháng lên mức 19,9% vào tháng 7 (so với 13,8% hồi tháng 6), trong khi lạm phát hàng năm được các chuyên gia kinh tế ước tính ở mức khoảng 575%.

Tháng trước, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã gửi thư cho Vua Charles để đề nghị giải phóng số vàng đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh rằng London không phải là bên liên quan trong vụ kiện, mà phán quyết của tòa sẽ quyết định ai được quyền kiểm soát số vàng.

Ngân hàng Anh hiện đang chờ phán quyết của tòa trước khi giải phóng số vàng nêu trên và từ chối bình luận.