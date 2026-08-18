Ông Trump yêu cầu Iran ‘giơ cờ trắng đầu hàng’

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran đầu hàng và đe dọa ném bom Oman nếu nước này cản trở việc mở lại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Washington và Tehran đã hết hạn mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu trên kênh Fox News hôm 17-8, ông Trump cho rằng Iran nên “giơ cờ trắng đầu hàng” trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Mỹ và Israel, đồng thời xác nhận chính quyền của ông đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông mô tả IRGC là những “tay chơi bài poker cừ khôi” nhưng đang trong tình trạng “chết dần chết mòn”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không vội vàng chấm dứt cuộc xung đột này - vấn đề mà ông đã mất phần lớn quyền kiểm soát và đang gây tổn hại đến sự ủng hộ chính trị dành cho ông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11, thời điểm đảng Dân chủ đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Quốc hội. “Tôi không có mốc thời gian cụ thể nào cả”, ông nói, “Tôi không hề vội”.

Thay vào đó, ông Trump một lần nữa muốn phô trương sức mạnh khi đe dọa sẽ ném bom Oman - một đồng minh của Mỹ - nếu nước này “cản trở” thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Các quan chức Iran và Oman đã dành nhiều tuần thảo luận về các phương án điều phối hoạt động hàng hải qua eo biển, trong đó Tehran kiên quyết đòi quyền giám sát hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy này.

Giới chức Iran cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về một tuyến đường vận tải mới qua eo biển. Bộ Ngoại giao Iran trước đó cũng thông báo rằng Iran và Oman đang soạn thảo một tuyên bố chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết cơ chế được đề xuất sẽ hướng tới việc bảo vệ lợi ích của cả Iran và Oman, đồng thời duy trì hoạt động vận tải thương mại. “Đây là lần đầu tiên một cơ chế được xây dựng nhằm đồng thời bảo vệ quyền chủ quyền của hai quốc gia ven biển và đảm bảo sự an toàn cho tàu thuyền thương mại qua lại”, ông Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán, đồng thời cho rằng bế tắc giữa Tehran và Washington không xuất phát từ việc thiếu các bên trung gian, mà do chính quyền ông Trump liên tục dựa vào những phương thức vốn đã “thất bại hàng trăm lần”.