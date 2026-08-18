Houthi tuyên bố bắn cháy tàu chiến Saudi Arabia

ANTD.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17-8 tuyên bố đã sử dụng tên lửa tấn công 1 tàu quân sự cùng 4 tàu hộ tống của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Các tên lửa của Houthi được phóng đi. Ảnh: Getty Images

Thông tin này được ông Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của nhóm vũ trang Houthi đưa ra trong một tuyên bố trên Telegram. “Cuộc tấn công được thực hiện bằng nhiều tên lửa đạn đạo, với các đòn đánh chính xác và trực diện”, tuyên bố nêu rõ.

“Chiến dịch đã khiến tàu chiến của Saudi Arabia bốc cháy dữ dội; một số tàu hộ tống bị chìm, trong khi những chiếc khác cũng bốc cháy. Lực lượng Houthi vẫn tiếp tục thực thi chiến lược ‘phong tỏa đáp trả phong tỏa’ và tấn công mọi vị trí tập kết quân sự của Saudi Arabia”, tuyên bố nhấn mạnh.

Hiện Saudi Arabia chưa bình luận về vụ tấn công này.

Thiệt hại sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ ngày 10-8-2026. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Giám đốc cảng Mocha của Yemen - nằm gần Eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ - ngày 15-8 cho biết cảng này đã tạm dừng các hoạt động thương mại và hàng hải sau khi hứng chịu hơn 25 quả tên lửa trong các cuộc tấn công của Houthi những ngày gần đây. Ông nói tại một cuộc họp báo rằng các cuộc tấn công đã khiến 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 16 triệu USD.

Cảng này hiện do các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen kiểm soát. Năng lực tiếp nhận hàng hóa của cảng này thấp hơn so với các cảng chính của Yemen là Aden và Hodeidah.

Chính phủ Yemen hôm 14-8 cho biết lực lượng Houthi đã bắn 6 tên lửa đạn đạo vào Mocha trong ngày hôm đó, làm ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự, kinh tế cũng như hàng hải.

Sau các cuộc tấn công, Houthi tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào khu vực tập kết vũ khí và tàu chiến của các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Mocha.