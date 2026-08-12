Phản ứng của Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Ngày 12-8, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSO) đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Một tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên được phóng đi hồi năm 2025. Ảnh: Yonhap

Vụ phóng mới nhất diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên hôm thứ Năm tuần trước.

Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

NSO đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng ngay sau động thái của Triều Tiên hôm 12-8 để đánh giá về vụ phóng tên lửa và tác động của nó đối với an ninh, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần của Triều Tiên nhằm phản đối cuộc tập trận chung sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên, vào khoảng 6h sáng nay. Theo JCS, tên lửa đã bay được hơn 700 km. Hiện phía Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật của vụ phóng.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi vụ phóng kể từ giai đoạn đầu và cũng chia sẻ thông tin với phía Nhật Bản, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng toàn diện thông qua hợp tác giữa hai nước. JCS cho biết, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác.

Các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên diễn ra khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên quan trọng vào tuần tới. Bình Nhưỡng đã lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.