Tổng thống Trump bác bỏ chỉ trích về tàu sân bay USS Abraham Lincoln và quát phóng viên 'im lặng'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-8 bác bỏ những lo ngại về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, khi con tàu đã trải qua hơn 240 ngày liên tục trên biển - khoảng thời gian dài kỷ lục để phục vụ các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến Iran.

USS Abraham Lincoln đã trải qua thời gian kỷ lục hơn 240 ngày liên tục trên biển

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gọi những thông tin về tình trạng trên tàu USS Abraham Lincoln là “tin giả”. Đồng thời, Tổng thống Mỹ đã khiển trách Kristen Holmes, một phóng viên của CNN, yêu cầu cô "im lặng".

Ông Trump tuyên bố ông có được những thông tin gián tiếp cho rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln được "bảo trì rất tốt" bất chấp nhiều báo cáo về điều kiện sinh hoạt xuống cấp trong suốt thời gian dài tàu này hoạt động tại eo biển Hormuz.

Ông Trump cho biết đã trao đổi với một đô đốc đã nghỉ hưu vào cuối tuần qua và được người này khẳng định tàu sân bay nói trên đang được bảo dưỡng và chăm sóc tốt. Tổng thống Trump không tiết lộ danh tính vị đô đốc.

USS Abraham Lincoln đã hoạt động trên biển liên tục hơn 240 ngày, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về sức khỏe tinh thần cũng như tình trạng cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm cho thủy thủ đoàn.

Trước đó, một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu Lầu Năm Góc làm rõ điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe trên tàu.

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS George Washington đang được điều từ khu vực Thái Bình Dương tới Trung Đông và dự kiến thay thế USS Abraham Lincoln.

Việc triển khai kéo dài của các tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch liên quan đến Iran đang làm dấy lên những quan ngại về sức ép đối với thủy thủ đoàn cũng như khả năng duy trì lực lượng của Hải quân Mỹ.