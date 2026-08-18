Hơn nửa cử tri Mỹ nói 'túi tiền eo hẹp hơn' dưới thời Tổng thống Trump

ANTD.VN - Hơn một nửa cử tri Mỹ cho biết tình hình tài chính cá nhân của họ trở nên khó khăn hơn kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, khi tỷ lệ không hài lòng về chi phí sinh hoạt và cách chính quyền điều hành kinh tế gia tăng.

Nhiều người dân Mỹ nói không thể theo kịp chi phí thực phẩm, xăng dầu và chăm sóc sức khỏe

Theo cuộc thăm dò của Financial Times do công ty nghiên cứu Focaldata thực hiện, hơn 53% cử tri đã đăng ký cho biết tài chính của họ xấu đi kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1-2025.

Kết quả này không chỉ xuất hiện trong nhóm cử tri đối lập. Gần 57% cử tri độc lập và gần 1/4 số người tự nhận là đảng viên Cộng hòa cũng cho rằng tình hình tài chính của họ tệ hơn dưới thời ông Trump.

Khảo sát cũng cho thấy đảng Dân chủ đang được đánh giá cao hơn đảng Cộng hòa về khả năng xử lý vấn đề việc làm và kinh tế - những lĩnh vực vốn lâu nay được xem là thế mạnh của phe Cộng hòa.

Kết quả được công bố trong bối cảnh áp lực giá cả tại Mỹ vẫn ở mức cao. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia Darrell West thuộc Viện Brookings nhận định lạm phát đang vượt tốc độ tăng tiền lương, khiến nhiều người Mỹ gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn và cảm thấy thu nhập không theo kịp giá thực phẩm, xăng dầu cũng như chi phí chăm sóc sức khỏe.

Giới phân tích cho rằng tâm lý bất mãn về kinh tế có thể trở thành bất lợi đáng kể đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Christopher Galdieri, Giáo sư khoa học chính trị tại Saint Anselm College ở bang New Hampshire, nhận xét rằng tâm lý chung trong công chúng Mỹ hiện nay là không hài lòng với tình hình kinh tế.