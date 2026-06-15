Doanh nghiệp, tổ chức rút mạnh tiền khỏi hệ thống ngân hàng

ANTD.VN - Tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng đã giảm tới gần 2,7% trong 3 tháng đầu năm, chỉ còn hơn 6 triệu tỷ đồng.

Số liệu mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, tính đến hết tháng 3/2026, tổng phương tiện thanh toán (không bao gồm các khoản giấy tờ có giá) đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng, tăng khiêm tốn 0,98% so với cuối năm ngoái.

Trong đó, tiền gửi của khu vực dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt trên 10,56 triệu tỷ đồng, tăng gần 226.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, tương đương mức tăng 2,19%.

Ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tiếp tục giảm. Tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của nhóm này chỉ còn hơn 6 triệu tỷ đồng, giảm 166.275 tỷ đồng, tương đương giảm tới 2,69% so với cuối năm 2025.

Tiền gửi của tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng bị suy giảm

Đáng chú ý trong khoảng một năm qua, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã giảm tới hơn 1,6 triệu tỷ đồng, từ 7,6 triệu tỉ đồng xuống còn 6 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết, số liệu bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 10/2025 có sự thay đổi do việc phân tổ lại một số khu vực thể chế phù hợp với phương pháp luận thống kê quốc tế.

Theo các chuyên gia, đà tăng liên tục của tiền gửi dân cư cho thấy ngân hàng vẫn là kênh giữ tiền được nhiều người lựa chọn trong bối cảnh thị trường bất động sản, chứng khoán và các kênh đầu tư khác còn nhiều biến động.

Trong khi đó doanh nghiệp có xu hướng sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác thay vì gửi ngân hàng.

Đặc biệt, một số chuyên gia cho rằng, chính sách siết chặt quản lý tài khoản để tính thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân cũng khiến một dòng tiền chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng.

“Các hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn trong tổng huy động tiền gửi của các ngân hàng. Việc nhóm khách hàng này đồng loạt rút tiền thời gian qua đã khiến thanh khoản hệ thống bị thiếu hụt”, chuyên gia tài chính, TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết.

Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất huy động thời gian gần đây đã hạ nhiệt đôi chút. Trước đó, đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu "nóng" lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm nay. Hầu hết nhà băng đã tăng 1-3%/năm lãi suất tiền gửi trong khoảng thời gian này, theo đó, mức lãi suất 7%/năm với kỳ hạn 12 tháng xuất hiện tại nhiều ngân hàng; mức lãi suất 8-9% đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên không còn hiếm.

Lãi suất chỉ bắt đầu được các ngân hàng điều chỉnh giảm khi bước sang đầu tháng 4, sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn về việc giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.