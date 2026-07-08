Hà Lan tuyên bố ‘đã đạt đến giới hạn’ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Ngày 7-7, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius cho biết Hà Lan đã hết các lựa chọn để tiếp tục viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.

Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO này đã tích cực ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm việc cùng với Bỉ, Đan Mạch và Na Uy cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Kiev.

Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ các nước phương Tây trong suốt phần lớn cuộc xung đột với Nga - hiện đã bước sang năm thứ 5.

“Hà Lan không còn lựa chọn nào nữa vì chúng tôi đã làm quá nhiều rồi”, Bộ trưởng Yesilgoz-Zegerius nói với hãng tin Bloomberg bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 7-7.

“Chúng tôi đã đạt đến giới hạn của mình”, bà cho biết thêm khi được hỏi về việc liệu Hà Lan có thể cung cấp thêm tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Kiev hay không.

Theo ước tính của Bloomberg, Hà Lan đã chi 9,1 tỷ euro (10,4 tỷ USD) cho hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết sẽ chi thêm 11,6 tỷ euro nữa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị các nước phương Tây gửi thêm vũ khí cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, bà Dilan Yesilgoz-Zegerius phát biểu trước báo giới

Hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Ukraine đổ lỗi cho phương Tây về điều mà ông gọi là tình trạng thiếu tên lửa phòng không. Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng các nước ủng hộ Kiev quá chậm trễ trong việc cung cấp kinh phí cho chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), theo đó các nước thành viên NATO ở châu Âu đang trả tiền để mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Hà Lan không phải là nước đầu tiên tuyên bố đã đạt đến giới hạn trong việc cung cấp viện trợ trực tiếp cho Kiev. Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel đã tuyên bố từ năm 2023 rằng quốc gia này không còn có thể cung cấp vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ của mình nữa.

Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ làm kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả. Moscow cũng tuyên bố rằng viện trợ quân sự là bằng chứng cho thấy NATO đang trở thành một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, cảnh báo động thái nêu trên có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối này.