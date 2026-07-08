Mỹ tiến hành loạt cuộc tấn công mới vào Iran

ANTD.VN - Mỹ tuyên bố tiến hành loạt cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau khi một số tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu khi đang đi qua Eo biển Hormuz.

Ảnh chụp màn hình từ bản tin của Press TV cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ vào Bandar Abbas, Iran, ngày 8-7-2026

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ vào rạng sáng 8-7 tại tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này, bao gồm các cảng Bandar Abbas và Sirik, cũng như trên đảo Qeshm, gần đoạn hẹp nhất của Eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đang tiến hành “một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran để trừng phạt hành vi nhắm mục tiêu và tấn công các tàu thương mại chở thường dân vô tội trên tuyến đường thủy quốc tế”.

“Các cuộc tấn công của Mỹ là để đáp trả những cuộc tập kích của Iran vào 3 tàu thương mại đang đi qua Eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran là không chính đáng, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn”, CENTCOM cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.

Theo các cơ quan an ninh hàng hải và quân đội Anh, 3 tàu thương mại đã bị trúng đạn vào đầu ngày 7-7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al Ansari, cáo buộc Iran tấn công tàu chở khí hóa lỏng Al Rekayyat treo cờ Qatar, đồng thời yêu cầu Tehran “kiềm chế việc gây nguy hiểm cho nguồn cung năng lượng toàn cầu”.

Truyền thông Iran, dẫn lời các quan chức giấu tên, đưa tin rằng tàu của Qatar bị tấn công khi đang đi qua Eo biển Hormuz “sau khi phớt lờ nhiều lời cảnh báo”. Kênh Press TV dẫn nguồn tin chính phủ Iran cho biết giao thông qua tuyến đường thủy chiến lược này phải được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Iran và thông qua các tuyến đường được chỉ định chính thức.

Đây là lần thứ ba xảy ra các cuộc tấn công kể từ khi Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ vào ngày 17-6, và là cuộc tấn công đầu tiên trong tháng này. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận.