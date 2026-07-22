Mỹ xác nhận quân nhân thứ ba tử trận ở Jordan

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21-7 xác nhận quân nhân thứ ba thiệt mạng trong đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran vào một căn cứ quân sự tại Jordan.

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân nhân thứ ba được xác định là Trung sĩ Angel S. Rampersad, 28 tuổi, đến từ New York. Trung sĩ Rampersad thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không quân số 10, đóng quân tại Ansbach, Đức.

Trường hợp mới này nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại lên con số 18 người.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố danh tính hai binh sĩ khác cùng thiệt mạng trong đợt tấn công hôm 17-7 tại Jordan là Trung úy Tyler James Feehan (25 tuổi, Hawaii) và Binh nhất Isabella Gonzales (19 tuổi, Texas).

Nữ binh sĩ Isabella Gonzales, 19 tuổi thiệt mạng tại Jordan ngày 17-7

Đây là những tổn thất đầu tiên của lực lượng Mỹ do hỏa lực trực tiếp từ phía Iran kể từ đợt giao tranh đầu tiên của chiến dịch.

Tại Iraq, Trung sĩ Michael Emmanuel Swinton (30 tuổi, thuộc Trung đoàn Pháo phòng không 55) cũng đã thiệt mạng tại căn cứ không quân ở Irbil trong lúc xử lý một máy bay không người lái của Iran.

Cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran hiện đã bước sang ngày thứ 10 với các đợt trả đũa bằng tên lửa và không kích dồn dập từ cả hai phía.

Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong 3 tuần qua đã khiến ít nhất 50 người chết và hơn 500 người bị thương.

Trước tình hình an ninh diễn biến cực kỳ nguy hiểm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp tới toàn thể công dân Mỹ trên toàn cầu về nguy cơ bị các lực lượng thân Iran mục tiêu tấn công.