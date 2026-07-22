Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo 'tiền lệ nguy hiểm' tại eo biển Hormuz

ANTD.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, việc để Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ tạo ra một “tiền lệ rất nguy hiểm”, có thể lặp lại tại nhiều khu vực khác trên thế giới, trong đó có Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự Hội nghị tại Manila vào ngày 22-7-2026

Phát biểu tại cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Manila, Philippines ngày 22-7, ông Marco Rubio nhấn mạnh rằng không quốc gia nào được phép đơn phương kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế.

“Nếu chúng ta tạo ra một tiền lệ ở Trung Đông, để một quốc gia có thể quyết định kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế, thu phí và tấn công tàu thuyền không chấp nhận trả tiền, thì tiền lệ nguy hiểm đó sẽ lặp lại tại nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó có khu vực này (ASEAN)”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Theo ông Rubio, Iran đang yêu cầu quyền kiểm soát hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, dù quyền này không được công nhận trong bất kỳ cơ chế pháp lý hiện hành nào.

“Nguyên tắc cơ bản về tự do hàng hải đang bị đe dọa. Điều đó không thể được phép xảy ra”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, nhưng cho rằng Tehran hiện chưa thể hiện thái độ nghiêm túc trong đàm phán.

“Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tích cực và mang tính xây dựng, với điều kiện những cam kết được đưa ra phải được thực hiện”, ông Rubio nói.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nếu Iran nghiêm túc, Washington cũng sẽ có thái độ tương tự. Tuy nhiên, nếu Tehran không thay đổi cách tiếp cận, Mỹ sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh.