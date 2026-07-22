Nga đưa tân Tổng tư lệnh quân đội của Ukraine vào danh sách truy nã

ANTD.VN - Bộ Nội vụ Nga đã đưa ông Mykhailo Drapatyi, tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào danh sách truy nã, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố quyết định bổ nhiệm ông giữ cương vị chỉ huy quân đội.

Ông Mykhailo Drapatyi, tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine

Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga được cập nhật ngày 21-7, ông Mykhailo Drapatyi hiện nằm trong danh sách những cá nhân bị Matxcơva truy nã.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm ông Drapatyi thay thế Đại tướng Oleksandr Syrsky giữ chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết trước đó đã khởi tố hình sự đối với ông Drapatyi. Theo phía Nga, trong thời gian chỉ huy Chiến dịch Lực lượng hỗn hợp của Ukraine giai đoạn 2017-2019, ông Drapatyi bị cáo buộc chỉ đạo các cuộc pháo kích nhằm vào các khu dân cư ở Donetsk và Lugansk, khiến 154 người thương vong.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Mykhailo Drapatyi từng giữ chức Tư lệnh Lục quân và chỉ huy Lực lượng hỗn hợp của Ukraine.