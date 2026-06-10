Tàu hàng bị tấn công gần eo biển Bab Al Mandeb

ANTD.VN - Một tàu chở hàng bị nhóm tay súng đi xuồng nhỏ tấn công ngoài khơi Yemen, gần eo biển Bab Al Mandeb. Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi lực lượng Houthi đe dọa tấn công những con tàu liên quan đến Israel đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ và Vịnh Aden

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), vụ tấn công xảy ra ngày 10-6 khi tàu hàng đang di chuyển cách khu vực Balhaf của Yemen khoảng 80 hải lý về phía Tây Nam.

Một chiếc xuồng nhỏ chở 6 tay súng áp sát tàu. Lực lượng an ninh trên tàu đã nổ súng đáp trả. Nhóm tấn công sau đó rút lui. UKMTO cho biết không có thương vong hay thiệt hại về tàu.

Vụ tấn công diễn ra 1 ngày sau tuyên bố của Người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Al Saree áp đặt “lệnh cấm hoàn toàn” đối với hoạt động hàng hải của đối phương tại Biển Đỏ.

Lực lượng Houthi cảnh báo mọi con tàu mà lực lượng này cho là có liên hệ với Israel đi qua eo biển Bab Al Mandeb sẽ bị coi là mục tiêu quân sự.

Eo biển Bab Al Mandeb là tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Ước tính 12% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua đây.

Tuyến Biển Đỏ - Bab Al Mandeb đã tương đối yên ắng từ sau thỏa thuận ngừng bắn không chính thức. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất cho thấy rủi ro với tàu thương mại đang tăng trở lại.

Các hãng tàu hiện được UKMTO khuyến cáo tăng cường cảnh giác, duy trì liên lạc và đi theo hành lang an toàn được khuyến nghị khi qua khu vực cách bờ biển Yemen 60-80 hải lý.

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