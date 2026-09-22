Ông Nguyễn Danh Huy làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Hồng Vinh làm Thứ trưởng Xây dựng

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng…

Ông Nguyễn Danh Huy

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974; quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị); trình độ Thạc sỹ kỹ thuật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Danh Huy có nhiều năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco 8, trước khi chuyển về công tác tại Bộ Giao thông vận tải từ năm 2005. Tháng 8/2022, ông Nguyễn Danh Huy được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tháng 2/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Lê Hồng Vinh

Cùng ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1818/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh có quá trình công tác nhiều năm tại tỉnh Nghệ An. Từ tháng 1/2025 - 10/2025, ông Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 17/11/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.