Ngành Thuế "bắt bài" 5 chiêu trò né thuế qua sàn thương mại điện tử

Năm thủ đoạn gian lận thuế trên sàn thương mại điện tử

Cục Thuế cho biết, thời gian qua nhiều đối tượng đã tận dụng tính ẩn danh và phi biên giới của thương mại điện tử (TMĐT) để xây dựng những kịch bản gian lận thuế tinh vi. Qua thực tiễn, cơ quan quản lý đã nhận diện được 5 thủ đoạn phổ biến của các đơn vị kinh doanh thương mại điện tử.

Cơ quan Thuế nhận diện 5 thủ đoạn gian lận thuế qua sàn thương mại điện tử

Cụ thể: Thứ nhất, lập hệ thống gian hàng ảo để quay vòng hóa đơn. Theo đó các đối tượng lập nhiều gian hàng trên các sàn TMĐT bằng thông tin cá nhân giả hoặc thuê mướn, rồi tự đặt hàng (buff đơn ảo) với giá trị cao nhưng thực tế không có hàng hóa hoặc chỉ là gói hàng rỗng. Qua đó, tạo ra doanh thu ảo để hợp thức hóa việc xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho các công ty “ma” khác, tạo chuỗi khấu trừ thuế hoặc lập hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu ảo.

Thứ hai, lợi dụng mô hình bán hàng không qua kho. Các đối tượng khai báo đầu vào từ các hộ kinh doanh cá thể trên mạng xã hội, gom hóa đơn lẻ hoặc mua hóa đơn của các hộ kinh doanh này để kê khai thuế đầu vào, sau đó làm hồ sơ hoàn thuế dựa trên các “chi phí thu mua” không có thực.

Thứ ba, lợi dụng thanh toán trung gian và ví điện tử trên sàn TMĐT. Tiền được chuyển vòng vèo qua nhiều tài khoản cá nhân, ví điện tử rồi quay trở lại túi chủ doanh nghiệp dưới dạng “thanh toán đơn hàng”, tạo giao dịch mua bán giả đã thanh toán đầy đủ qua hệ thống tài chính.

Thứ tư, xuất khẩu tại chỗ ảo qua kho ngoại quan TMĐT: Doanh nghiệp khai báo xuất khẩu hàng hóa cho các đối tác nước ngoài bán trên sàn TMĐT quốc tế (Amazon, eBay). Tuy nhiên, hàng thực chất vẫn nằm trong kho nội địa hoặc được tuồn ra bán lẻ không hóa đơn trên Facebook, Zalo. Bộ hồ sơ xuất khẩu vẫn được hoàn thiện để xin hoàn thuế.

Thứ năm, giả mạo chứng từ vận chuyển của các đơn vị chuyển phát nhanh. Do đơn hàng TMĐT thường nhỏ lẻ, các đối tượng gom nhiều đơn hàng ảo thành một lô hàng lớn, cấu kết với đơn vị vận chuyển làm giả chứng từ gửi hàng của các hãng chuyển phát nhanh để chứng minh “hàng đã ra khỏi Việt Nam” nhằm hoàn tất bộ hồ sơ hoàn thuế.

Thiết lập hệ sinh thái dữ liệu để quản lý thuế

Đại diện Cục Thuế cho biết, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với xuất khẩu hàng hóa qua sàn thương mại điện tử ở nước ngoài hiện nay đã được quy định khá chặt chẽ tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 181/2025/NĐ-CP.

Theo đó, một hồ sơ hoàn thuế hợp lệ không chỉ cần hóa đơn, mà phải chứng minh được việc đã xuất bán hàng hóa ở ngoài Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm: Hợp đồng ký với nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử để bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử ở nước ngoài; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (việc thanh toán ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng với nhà quản lý sàn thương mại điện tử trong trường hợp bên bán ủy quyền cho các nhà quản lý sàn thu hộ tiền từ người mua ở nước ngoài);

Tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan khi gửi hàng ra nước ngoài; Tài liệu chứng minh giao hàng cho người mua ở nước ngoài, phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có).

Hiện nay, định hướng chiến lược của ngành Thuế là chuyển từ “quản lý dựa trên hồ sơ” sang “quản lý dựa trên dữ liệu”, tức là thiết lập một hệ sinh thái dữ liệu kết nối liên ngành: Hóa đơn điện tử (cơ quan thuế) - Dòng tiền (ngân hàng) - Vận động hàng hóa (hải quan).

Hệ thống phân tích rủi ro sẽ đóng vai trò quét toàn bộ mạng lưới giao dịch để phát hiện những bất thường ngay lập tức. Đây là mô hình quản lý hiện đại, giúp phân biệt rạch ròi giữa doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện và các đối tượng cố tình trục lợi.