Lãnh tụ Tối cao Iran bổ nhiệm đồng loạt 6 chỉ huy quân sự cấp cao

ANTD.VN - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ông Ali Abdollahi, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran (bên trái) và ông Kioumars Heydari, Phó Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran

Theo các sắc lệnh được truyền thông Iran đăng tải ngày 10-8, ông Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.

Ông Ahmad Vahidi được giao giữ chức Tổng Tư lệnh IRGC, trong khi ông Ali Azmaei trở thành Tư lệnh Hải quân IRGC và ông Hossein Taeb được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng tình nguyện Basij thuộc IRGC.

Ông Ahmad Vahidi, Tổng tư lệnh IRGC (bên trái) và ông Mostafa Izadi, Phó Tổng tư lệnh IRGC

Hai vị trí cấp cao khác cũng được kiện toàn. Ông Kioumars Heydari được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và ông Mostafa Izadi giữ chức Phó Tư lệnh IRGC.

Ông Hossein Taeb, Chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij (bên trái) và ông Ali Azmaei, Chỉ huy Hải quân IRGC

Cuộc điều chỉnh nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh bộ máy quân sự Iran trải qua nhiều biến động kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Tehran và nhiều thành phố của Iran hôm 28-2.

Các cuộc tấn công khiến Lãnh tụ Tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei, cùng một số chỉ huy quân sự cấp cao và dân thường thiệt mạng.

Ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, được lựa chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran vào tháng 3. Ông chưa xuất hiện công khai kể từ khi đảm nhiệm cương vị này.

Trước những đồn đoán liên quan đến tình trạng của ông Mojtaba Khamenei, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 10-8 khẳng định Lãnh tụ Tối cao Iran hiện sức khỏe hoàn toàn tốt.

Việc đồng loạt bổ nhiệm 6 vị trí chỉ huy quan trọng cho thấy Tehran đang tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo quân sự trong bối cảnh quan hệ với Mỹ vẫn căng thẳng và tình hình an ninh Trung Đông tiềm ẩn nhiều biến động.

Theo kế hoạch, Washington và Tehran sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng gần đây trong khu vực khiến triển vọng của tiến trình này trở nên mong manh.