Hơn 110 người chết, nhiều tòa nhà đổ sập trong trận động đất ở Colombia

ANTD.VN - Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella cho biết, trận động đất mạnh xảy ra ở miền Tây nước này hôm 10-8 đã khiến hơn 110 người thiệt mạng. Dư chấn được cảm nhận ở nhiều thành phố lớn trên khắp đất nước, cũng như các nước láng giềng Ecuador và Panama.

Đoạn video về trận động đất ở Colombia. Video: RT

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thủ đô Bogota chiều 10-8 (theo giờ địa phương), ông de la Espriella nói rằng 111 người đã thiệt mạng và 87 người bị thương.

Tổng thống Abelardo de la Espriella, người nhậm chức hôm 7-8, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cam kết sẽ đến thành phố Periera “để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và đánh giá phản ứng của chính quyền”.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở San Jose Del Palmar, một đô thị thuộc tỉnh Choco, cách Thủ đô Bogota của Colombia khoảng 400 km về phía Tây. USGS cho biết trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở độ sâu 107 km.

Bà Nubia Carolina Cordoba-Curi, Thống đốc tỉnh Choco, xác nhận trận động đất đã gây thiệt hại đáng kể ở thủ phủ tỉnh và các vùng lân cận, đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra dư chấn. “Có người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở thủ phủ Quibdo. Chúng tôi đang tiến hành đánh giá thiệt hại và sẽ sớm công bố báo cáo chính thức đầu tiên”, bà viết trên mạng xã hội X.

Một tòa nhà bị đổ sập ở Cali, Colombia. Ảnh: Reuters

Các đoạn video lan truyền trên mạng internet cho thấy sự tàn phá trên diện rộng ở Pereira, thủ phủ của tỉnh Risaralda lân cận. Nhiều người dân đổ xô ra đường, người phủ đầy bụi từ các tòa nhà đổ sập. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trên toàn tỉnh này.

Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi lại ở thành phố Manizales, tỉnh Caldas, nơi Nhà thờ Chính tòa Metropolitan lịch sử dường như bị sập một phần, và một trong những ngọn tháp đổ sập xuống mái vòm. Thị trưởng Manizales cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng ở thành phố này.

Mỹ và các quốc gia tại châu Âu, Mỹ Latinh đã đề nghị hỗ trợ Colombia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “theo dõi sát sao” trận động đất, đồng thời nói thêm rằng Washington “sẵn sàng hỗ trợ” người dân và Chính phủ Colombia. Các quốc gia khác bao gồm Ecuador, Pháp, Mexico và Brazil cũng đề nghị hỗ trợ Colombia.

Trận động đất này xảy ra sau 2 trận động đất liên tiếp có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter ở Venezuela vào cuối tháng 6. Những trận động đất đó đã phá hủy hàng trăm tòa nhà và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.