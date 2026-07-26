Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đến hết năm 2026

ANTD.VN - Nga sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đến hết năm 2026 để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước ổn định.

Nga thiếu nhiên liệu trong bối cảnh xung đột với Ukraine

Chính phủ Nga quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu đến hết năm 2026 trong bối cảnh thị trường nội địa đang thiếu hụt do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 25-7 cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu sẽ có hiệu lực đến cuối năm nay. Lệnh cấm sẽ áp dụng với cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.

Ông Novak cũng cho biết lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel sẽ chỉ được dỡ bỏ khi tình hình thị trường ổn định trở lại. Mục tiêu là để các nhà máy lọc dầu không phải đối mặt với tình trạng dư thừa sản phẩm và sụt giảm sản lượng lọc dầu.

Trước đó, ngày 23-7, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin thông báo thị trường nhiên liệu của nước này đã có những chuyển biến tích cực.

Ông Volodin cho biết việc cung cấp nhiên liệu cho nông dân đã bắt đầu tại các vùng và các biện pháp hạn chế đang được nới lỏng dần.

Mùa hè này, Nga đã trải qua tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong bối cảnh xung đột với Ukraine.

Để ổn định thị trường nội địa, chính phủ Nga đã đưa ra một loạt biện pháp, bao gồm cả việc tạm thời hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel. Lệnh cấm xuất khẩu hiện tại ban đầu dự kiến ​​kéo dài đến ngày 31-7-2026.