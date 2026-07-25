ANTD.VN - Video mới xuất hiện cho thấy tên lửa nghi là PAC-2 Patriot quay đầu và bổ nhào, gây ra vụ nổ lớn tại Bahrain.

Một đoạn video được công bố ngày 25/7 ghi lại khoảnh khắc một quả tên lửa phóng lên cao rồi bất ngờ quay đầu, lao thẳng xuống mặt đất và tạo ra vụ nổ lớn, thắp sáng cả bầu trời. Tài khoản OSINTWarfare trên mạng xã hội X, chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định đây nhiều khả năng là tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 được phóng từ tổ hợp phòng không Patriot của Bahrain.

Hiện chưa rõ vụ việc gây ra thiệt hại gì dưới mặt đất. Cũng chưa thể xác định tên lửa gặp sự cố kỹ thuật hay đổi hướng trong quá trình đánh chặn một mục tiêu bay ở độ cao thấp.

Khoảnh khắc 'tên lửa Patriot' quay đầu, bổ nhào xuống đất

Đến nay, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Quốc phòng Bahrain chưa đưa ra bình luận về các thông tin nói trên.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain thông báo hệ thống còi báo động không kích đã được kích hoạt trên toàn quốc. Người dân được khuyến cáo giữ bình tĩnh và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo PAC (Patriot Advanced Capability), gọi tắt là Patriot, được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Nike Hercules (là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Lầu Năm Góc) và thay thế hệ thống MIM -23 Hawk (hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ). Hệ thống Patriot đã phục vụ trong quân đội Mỹ từ tháng 12/1981.

Cho đến nay, nó là hệ thống phòng không được nhiều nước sử dụng nhiều nhất, hiện có tới 16 quốc gia đang có hệ thống này trong biên chế, nó chỉ đứng sau S300 của Liên Xô về độ phổ biến. Ngày nay các biến thể mới trong gia đình tên lửa Patriot luôn được cải tiến, và biến thể PAC3 mới nhất sử dụng kiểu đạn đánh chặn mới với phương thức Hit to Kill (truy đuổi và tiêu diệt), đây là phương thức có độ chính xác cực cao, và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng thay vì bằng đầu đạn nổ. Với phương thức này quả đạn tên lửa sẽ nhỏ và nhẹ hơn, điều đó cho phép mỗi hệ thống có thể mang nhiều đạn hơn trong mỗi lần xuất trận.