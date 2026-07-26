'Quái thú' Pantsir-S1 Nga bắn nổ UAV Ukraine đang lao xuống mục tiêu

ANTD.VN - Video do truyền thông Nga công bố cho thấy tổ hợp phòng không Pantsir-S1 phóng tên lửa tiêu diệt UAV tự sát Ukraine, chỉ vài giây trước khi phương tiện này tiếp cận mục tiêu tại St. Petersburg.

Truyền thông Nga ngày 25/7 đăng video được cho là ghi lại cảnh tổ hợp phòng không Pantsir-S1 đánh chặn UAV tự sát FP-2 của Ukraine khi phương tiện này đang lao xuống một kho hàng của tập đoàn bán lẻ Wildberries tại thành phố St. Petersburg.

Trong video, chiếc UAV bay ở độ cao thấp trước khi tăng tốc, bổ nhào về phía khu vực kho hàng. Một tên lửa phòng không từ tổ hợp Pantsir-S1 được phóng lên, đánh trúng mục tiêu ngay trước thời điểm UAV tiếp cận công trình. Vụ nổ khiến chiếc FP-2 bị phá hủy trên không, các mảnh vỡ rơi xuống khu vực xung quanh và bốc cháy, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với tòa nhà.

Tổ hợp Pantsir-S1 Nga hạ UAV Ukraine trên bầu trời khu vực kho hàng tại St. Petersburg trong video công bố ngày 25/7.

Trang tin quân sự Nga RusVesna mô tả đây là "pha đánh chặn chính xác", khi Pantsir-S1 tiêu diệt UAV Ukraine chỉ vài giây trước khi nó lao xuống mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 571 UAV Ukraine tại nhiều khu vực, gồm Moskva, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, vùng Krasnodar, bán đảo Crimea, cùng các khu vực trên biển Azov và biển Đen. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Wildberries được Ukraine cho là nhằm vào những địa điểm bị nghi sử dụng để lưu trữ linh kiện drone, thiết bị dẫn đường và một số trang bị phục vụ quân đội Nga.

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không đánh chặn tầm thấp nguy hiểm nhất thế giới do Nga chế tạo. Thực nghiệm cho thấy hệ thống này vẫn có thể đánh chặn cả đạn rocket đang bay với vận tốc lên tới 1.000km/h.

Đạn pháo, rocket hay máy bay chiến đấu và cả UAV, tất cả đều có thể trở thành mồi ngon cho hệ thống phòng thủ đánh chặn tầm thấp được mệnh danh là "mãnh thú" này.