Nga phóng tên lửa Iskander-M vào triển lãm quốc phòng drone tại Ukraine

ANTD.VN - Nga phóng loạt 3 tên lửa đạn đạo nhằm vào triển lãm quốc phòng ở ngoại ô thủ đô Kiev, gây thiệt hại không nhỏ. Ukraine lập tức mở cuộc điều tra việc để lộ lọt thông tin về triển lãm này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành đợt tập kích bằng vũ khí tầm xa chính xác cao nhằm vào một địa điểm ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo Moskva, mục tiêu bị tấn công là nơi tổ chức triển lãm thiết bị bay không người lái drone, trưng bày các mẫu UAV do Ukraine và nước ngoài sản xuất. Nga cáo buộc những phương tiện này được phát triển nhằm phục vụ các cuộc tập kích vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, triển lãm có sự tham gia của nhiều nhà phát triển, nhà sản xuất drone hàng đầu Ukraine, đại diện Bộ tư lệnh Lực lượng Không người lái cùng một số quan chức thuộc cơ quan tình báo nước này.

Hiện trường triển lãm ở ngoại ô Kiev sau đòn tập kích của Nga hôm 24/7.

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc tên lửa phòng không S-400 được cải tiến cho nhiệm vụ tấn công mặt đất nhằm vào khu vực Kiev.

Theo phía Ukraine, lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công 1 mục tiêu. 2 tên lửa còn lại đánh trúng quận Bucha thuộc tỉnh Kiev.

Các công tố viên Ukraine và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng nước này cho biết vụ tập kích nhằm vào sự kiện triển lãm vũ khí gần thủ đô Kiev khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ông Ruslan Kravchenko, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine, cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định trách nhiệm của những người tổ chức sự kiện, đồng thời làm rõ việc đánh giá rủi ro trong bối cảnh Ukraine đang áp dụng thiết quân luật.

Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ban đầu nói triển lãm được tổ chức tại một thao trường gần Kiev, dọc quốc lộ Zhytomyr. Tuy nhiên, ông Yuri Ignat, người phát ngôn Không quân Ukraine, sau đó cho biết mục tiêu bị tập kích là một khu phức hợp thể thao tư nhân.

Ông Andriy Grytseniuk, người đứng đầu nền tảng quốc phòng Brave1 của Ukraine, gọi vụ việc là một "thảm kịch kinh hoàng". Ông kêu gọi các tổ chức trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này rà soát và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn.

Vụ tấn công đang gây tranh luận tại Ukraine. Nhiều quan chức và chuyên gia trong ngành đặt câu hỏi về công tác tổ chức, bảo mật thông tin và việc công khai địa điểm sự kiện. Trên mạng xã hội Ukraine, nhiều người chia sẻ hình ảnh tờ rơi quảng cáo cùng đường link đăng ký tham dự triển lãm, cho rằng thông tin địa điểm có thể đã bị lộ.

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev. Ngày 19/7, Nga phóng 25 tên lửa đạn đạo vào thành phố này trong một đêm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là một trong những đợt sử dụng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột bùng phát.

Ngoài tên lửa đạn đạo Iskander-M, Nga còn sử dụng nhiều loại tên lửa hành trình, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Zircon, cùng tên lửa phòng không S-400 cải tiến để tấn công mục tiêu mặt đất.