Tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 5.600m dưới đáy Thái Bình Dương

ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết bùn lấy từ đáy biển ngoài khơi đảo Minami-Torishima chứa nhiều loại đất hiếm đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.

Kết quả phân tích cho thấy yttrium chiếm tỷ lệ cao nhất, ở mức 29,9% tổng lượng đất hiếm, trong khi dysprosium chiếm 4,6%. Ảnh: NHK

Trước đó, vào tháng 2, khoảng 50 tấn bùn đã được đào lên từ độ sâu khoảng 5.600m trong khuôn khổ một dự án thử nghiệm của Văn phòng Nội các Nhật Bản. Khu vực này ở trên biển Thái Bình Dương, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hôm 24-7, nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả phân tích. Theo đó, yttrium chiếm tỷ lệ cao nhất, ở mức 29,9% tổng lượng đất hiếm, trong khi dysprosium chiếm 4,6%. Yttrium được sử dụng trong các thiết bị sản xuất chất bán dẫn, còn dysprosium được sử dụng để chế tạo nam châm cho động cơ xe điện.

Các nhà nghiên cứu cho biết các loại đất hiếm trung bình và nặng, trong đó có yttrium và dysprosium, chiếm 53,9% tổng lượng đất hiếm có trong bùn. Trong số 17 loại đất hiếm, đất hiếm trung bình và nặng được đánh giá là hiếm hơn những loại còn lại. Nhật Bản hiện phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung từ Trung Quốc đối với các loại đất này.

Nhóm nghiên cứu không công bố tổng khối lượng đất hiếm được tìm thấy trong bùn. Giám đốc Chương trình, ông Ishii Shoichi, cho biết nhóm dự án sẽ tiến hành khoan thử nghiệm ở quy mô lớn vào tháng 2 năm tới nhằm thu thập lượng bùn nhiều hơn. Tính khả thi về mặt kinh tế của dự án sẽ được đánh giá ở giai đoạn này.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nếu việc khai thác có thể được triển khai ở quy mô công nghiệp, nguồn tài nguyên này sẽ mang lại giá trị rất lớn cho Nhật Bản.