Iran lên án cuộc tấn công của Ukraine vào tàu hàng ở Biển Caspi

ANTD.VN - Iran đã lên án cuộc tấn công của Ukraine vào tàu chở hàng ở Biển Caspi khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Ảnh minh họa: ILKHA

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 25-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về những điều mà ông gọi là “kết quả rất mạnh mẽ” từ những cuộc tấn công tầm xa nhắm vào “các tàu được sử dụng trong những chuyến vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến”.

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công này, nói rằng nó “có nguy cơ làm bùng phát và mở rộng thêm ngọn lửa chiến tranh”. Bộ này kêu gọi các quốc gia khác có “lập trường có trách nhiệm đối với hành động liều lĩnh này của Ukraine” và buộc giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình”, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo. Bộ này cũng cho biết “Iran chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine”.

Hồi năm năm 2022, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian xác nhận Tehran đã chuyển giao một “số lượng nhỏ” máy bay không người lái Shahed-136 cho Nga vài tháng trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm đó. Moscow khẳng định tất cả máy bay không người lái Geran-2, được cho là dựa trên thiết kế Shahed-136, đều được sản xuất trong nước.

Tổng thống Zelensky ngày 25-7 nói rằng ông sẽ chỉ thị các cơ quan tình báo của Ukraine chia sẻ “thông tin mà chúng tôi có về sự hỗ trợ mới của Nga cho Iran” với các nước đối tác.

Vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Iran không yêu cầu viện trợ quân sự và Moscow không cung cấp vũ khí cho nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng cho biết ông không tin rằng Nga hay Trung Quốc đang cung cấp viện trợ quân sự cho Iran.