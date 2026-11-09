Cảnh sát giao thông trao trả túi xách cho người đánh rơi

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, một cán bộ Cảnh sát giao thông đã nhặt được túi xách chứa máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu quan trọng và nhanh chóng xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Sáng 9-11-2026, Đại úy Phạm Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Đổng Chi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Đức phát hiện một chiếc túi xách nam bị rơi bên đường.

Kiểm tra bên trong túi, Đại úy Phạm Minh Đức phát hiện có 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến công việc. Nhận định đây là tài sản do người dân đánh rơi, Đại uý Đức đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời bảo quản tài sản, khẩn trương xác minh thông tin để tìm chủ sở hữu.

Thông qua các giấy tờ bên trong túi, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã xác định được chủ nhân là anh T.T.H (sinh năm 1968, trú tại Hà Nội) và liên hệ, mời anh đến nhận lại tài sản.

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông trao lại tài sản đánh rơi cho chủ sở hữu

Vui mừng khi nhận lại đầy đủ tài sản, anh H. cho biết, sáng cùng ngày, trên đường di chuyển qua tuyến Hồ Tùng Mậu để đi làm, do trời mưa, áo mưa che khuất nên anh không phát hiện chiếc túi xách bị rơi. Bên trong túi không chỉ có máy tính xách tay trị giá khoảng 20 triệu đồng mà còn chứa nhiều tài liệu phục vụ công việc. Khi đang lo lắng vì thất lạc tài sản, anh bất ngờ nhận được thông báo từ lực lượng Cảnh sát giao thông.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ Cảnh sát giao thông, anh H. đã viết thư cảm ơn Đại úy Phạm Minh Đức và tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6.

Việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gần gũi, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.