Trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Phổ biến những kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết, gắn với các tình huống thường gặp trong đời sống, học tập của học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Đông Anh đã trực tiếp trao đổi, phổ biến những kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết, gắn với các tình huống thường gặp trong đời sống, học tập của học sinh. Nội dung tập trung vào ba vấn đề trọng tâm: phòng, chống thông tin độc hại trên không gian mạng; nhận diện, ngăn ngừa bạo lực học đường và phòng chống xâm hại trẻ em.

Đối với việc sử dụng Internet và mạng xã hội, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện thông tin xấu, độc, những nội dung có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi. Cán bộ Công an cũng lưu ý các em cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin; không tùy tiện cung cấp dữ liệu cá nhân, hình ảnh riêng tư cho người lạ; không tham gia bình luận, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng.

Việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát có thể khiến học sinh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, đe dọa, xúc phạm danh dự hoặc bị lôi kéo vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Vì vậy, mỗi học sinh cần hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường.

Trao đổi kỹ năng cho học sinh

Một nội dung được quan tâm tại buổi tuyên truyền là phòng, chống bạo lực học đường. Thông qua việc phân tích các biểu hiện và tình huống cụ thể, cán bộ Công an xã giúp học sinh nhận biết những hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, xúc phạm, cô lập hoặc bắt nạt bạn bè, kể cả trên không gian mạng.

Các em được hướng dẫn cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn; không sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng, không cổ súy, quay phim hoặc chia sẻ các hình ảnh bạo lực. Khi phát hiện hành vi bắt nạt, đe dọa, học sinh cần kịp thời thông báo với giáo viên, gia đình hoặc cơ quan chức năng, tránh tâm lý im lặng, che giấu khiến sự việc diễn biến phức tạp.

Đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, cán bộ Công an tập trung hướng dẫn các em nhận diện những nguy cơ có thể xảy ra trong sinh hoạt, học tập và khi tiếp xúc với người khác. Học sinh được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, biết cách từ chối những hành vi khiến mình cảm thấy không an toàn, đồng thời chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô và lực lượng chức năng khi cần thiết.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí cởi mở, gần gũi. Các nội dung được truyền đạt bằng những tình huống thực tế, giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lành mạnh trong môi trường học đường.