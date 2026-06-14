WHO công bố hướng dẫn mới bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng

ANTD.VN - Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa mới công bố Hướng dẫn cập nhật về Kế hoạch hành động vì sức khỏe trong điều kiện nắng nóng.

Đây là cơ sở khoa học cho các chính phủ trên toàn thế giới tổ chức các biện pháp bảo vệ người dân khỏi nắng nóng một cách hiệu quả.

Những đợt nắng nóng gay gắt gia tăng cả về tần suất và cường độ trên khắp châu Âu

WHO cho biết hướng dẫn mới cung cấp các khuyến nghị dựa trên bằng chứng về 8 yếu tố cốt lõi, bao gồm cải thiện hệ thống cảnh báo nắng nóng tại địa phương và tăng cường truyền thông về rủi ro với các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo hướng dẫn mới của WHO, so với phiên bản đầu tiên được công bố năm 2008, phiên bản này tích hợp những phát hiện mới nhất từ ​​nghiên cứu và thực tiễn.

Theo WHO, nắng nóng cực độ đang góp phần làm gia tăng số lượng các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt và tử vong sớm trên toàn thế giới mỗi năm. Đặc biệt, các bệnh tim mạch xảy ra thường xuyên hơn hoặc trở nên trầm trọng hơn dưới tác động của nhiệt độ cao.

Trong khi đó, quá trình đô thị hóa và tỷ lệ người có nguy cơ cao ngày càng tăng, bao gồm người cao tuổi và những người có bệnh nền, đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

"Châu Âu đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác... Hơn 200.000 người trên khắp châu Âu đã tử vong vì nắng nóng chỉ trong 4 năm qua", Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, Hans Henri P. Kluge, cho biết.

"Nắng nóng là một sát thủ thầm lặng, nhưng không phải là điều không thể phòng tránh" - ông Hans nói, đồng thời cho biết thêm rằng hướng dẫn mới cung cấp cho các nhà chức trách một lộ trình rõ ràng để xây dựng các hệ thống chuẩn bị ứng phó với nắng nóng nhằm cứu sống người dân.

WHO cho biết hầu hết các trường hợp tử vong sớm do nắng nóng cực đoan ở châu Âu xảy ra ở Italy, tiếp theo là Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp, trong đó Hy Lạp ghi nhận số lượng cao nhất.

Dữ liệu từ Viện Robert Koch của Đức cho thấy Đức ghi nhận khoảng 2.500 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong năm 2025, trong đó người cao tuổi và những người có bệnh nền bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.