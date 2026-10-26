Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại tòa nhà Gelex Tower trên địa bàn phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cán bộ, công nhân viên, lực lượng PCCC cơ sở tham gia thực hành các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, quy trình báo cháy và các kỹ năng thoát nạn trong nhà cao tầng. Những tình huống có thể phát sinh tại khu vực văn phòng cũng được đề cập nhằm giúp lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng nhận biết nguy cơ, chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện cháy sớm, nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng, tổ chức thoát nạn đúng cách và sử dụng phương tiện chữa cháy phù hợp. Đối với các tòa nhà cao tầng, nơi tập trung đông người làm việc, việc nắm vững quy trình xử lý ban đầu và phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Sau phần tuyên truyền, các đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực văn phòng tầng 9 của tòa nhà. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, đồng thời phát sinh nhiều khói, khí độc, đe dọa an toàn của người làm việc trong khu vực.

CBCS Đội CC&CNCHC Khu vực số 9 và Lực lượng PCCC cơ sở tham gia diễn tập phương án chữa cháy tại toà nhà Gelex Tower

Ngay khi phát hiện sự cố giả định, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, gọi số điện thoại 114, hướng dẫn người trong khu vực di chuyển theo lối thoát nạn và triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời phối hợp thông tin, hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp khi đến hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến tòa nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức trinh sát, đánh giá tình hình, triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người mắc kẹt và thực hiện các biện pháp ngăn cháy lan sang những khu vực lân cận.

Với sự phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng PCCC cơ sở, sau khoảng 10 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo phương án đề ra.

Thông qua hoạt động tuyên truyền và thực tập, cán bộ, nhân viên tại tòa nhà có điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố. Đây cũng là dịp để kiểm tra khả năng vận hành phương án chữa cháy tại chỗ, góp phần phát hiện những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực tập phương án phù hợp với đặc điểm từng cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.