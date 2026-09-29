Nâng cao kiến thức thức pháp luật cho học sinh

ANTD.VN - Chủ động đưa pháp luật đến với học sinh ngay từ ghế nhà trường, Công an xã Đông Anh, Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Công an xã Đông Anh, Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh

Nâng cao ý thức khi tham gia giao thông

Công an xã Đông Anh vừa phối hợp với Trường Tiểu học An Dương Vương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho giáo viên, học sinh. Hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Đông Anh trực tiếp trao đổi với giáo viên và học sinh về những nội dung thiết thực gắn với đời sống, sinh hoạt và học tập của các em. Trong đó, lực lượng Công an nhấn mạnh vai trò của ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chỉ ra những nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm ở lứa tuổi học sinh, qua đó giúp các em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn môi trường học đường an toàn, lành mạnh và văn minh.

Thông qua cách tuyên truyền trực tiếp, gần gũi, những quy định của pháp luật được chuyển tải thành các nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, giúp học sinh từng bước hình thành ý thức “biết luật, hiểu luật và chấp hành luật”. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, góp phần hạn chế những nguy cơ phát sinh từ môi trường học đường.

Một trong những nội dung được Công an xã Đông Anh tập trung tuyên truyền là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đây là vấn đề gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của học sinh, nhất là khi các em tự đi học hoặc tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, xe máy.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ các quy tắc an toàn và đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông có văn hóa, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Trao đổi tuyên truyền hướng dẫn tình huống an toàn giao thông cho học sinh

Từ những quy định tưởng như đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, việc tuyên truyền góp phần giúp học sinh hiểu rằng chấp hành pháp luật không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Theo nội dung thống nhất giữa Công an xã Đông Anh và nhà trường, thời gian tới hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin và nắm tình hình học sinh. Qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật và an toàn giao thông trong môi trường học đường.

Việc gắn công tác tuyên truyền pháp luật với nắm tình hình, phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường cho thấy tinh thần chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định, hoạt động còn hướng tới hình thành cho học sinh ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mỗi buổi tuyên truyền pháp luật vì thế không chỉ mang đến những kiến thức cần thiết, mà còn góp phần trang bị hành trang để các em trưởng thành an toàn, có trách nhiệm. Với sự đồng hành của lực lượng Công an, nhà trường và gia đình, công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh sẽ tiếp tục góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, tạo nền tảng để các em trở thành những công dân có ý thức, trách nhiệm trong tương lai.