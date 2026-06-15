Hai trực thăng va chạm giữa không trung ở Brazil, 6 người tử vong

ANTD.VN - Hai trực thăng đã va chạm giữa không trung và rơi xuống khu vực phía Tây thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào sáng 14-6, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Hiện trường một chiếc trực thăng rơi sau vụ va chạm

Cơ quan Cứu hỏa Quân sự Rio de Janeiro cho biết, một trực thăng đã rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ô tô, nơi có nhiều xe điện đang đỗ, gây ra hỏa hoạn nhưng đám cháy đã được dập tắt.

Theo lực lượng cứu hỏa, các báo cáo ban đầu ghi nhận vụ va chạm xảy ra trên không trung, ở khu vực gần bãi biển Recreio dos Bandeirantes. “6 người thiệt mạng đã được xác nhận” và “tất cả đều là thành viên phi hành đoàn” trên 2 chiếc trực thăng xấu số.

Cảnh sát nói rằng ca sĩ kiêm diễn viên hài người Mỹ Oliver Tree có tên trong danh sách hành khách được bàn giao cho cơ quan hàng không, nhưng vẫn chưa thể xác định danh tính thi thể của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Tree đã biểu diễn tại Buenos Aires, Argentina vào ngày 4-6 và đăng tải đoạn video trên Instagram vào ngày 13-6, trong đó ghi lại cảnh anh đang chơi bóng đá ở một khu phố của Brazil.

Kênh truyền hình Blender của Argentina đưa tin, nhà sáng tạo nội dung Gaspar Prim Díaz - hay còn gọi là Gaspi - cũng có mặt trên một trong hai trực thăng này. Gaspi, 23 tuổi, có hơn 2,8 triệu người theo dõi trên YouTube. “Cảm ơn vì nghệ thuật, sự kỳ diệu và sự nhạy cảm của bạn, tất cả chúng tôi sẽ nhớ bạn”, Blender viết trên tài khoản X của mình.

Nhân chứng Fernandes de Freitas cho biết anh đã nhìn thấy một chiếc trực thăng bốc cháy sau vụ va chạm trên không và nhận thấy một hành khách nhảy ra khỏi máy bay kia trước khi nó rơi xuống đất. “Thật kinh hoàng”, De Freitas nói.

Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ va chạm.