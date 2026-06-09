Israel - Iran tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8-6 tuyên bố các cuộc tấn công vào Iran hiện “tạm ngừng”, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Tehran nối lại tấn công.

Nhà cửa bị hư hại trong cuộc tấn công của srael vào Tehran, Iran

Tuyên bố được đưa ra sau 24 giờ căng thẳng nhất kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4-2026, khiến ít nhất 15 người ở Iran bị thương.

Trong tuyên bố truyền hình đầu tiên sau hơn 20 giờ Iran phóng tên lửa vào Israel, ông Netanyahu nói: “Hiện tại, cuộc tấn công đang tạm dừng vì sau khi chúng tôi phản công… họ (Iran) đã ngừng tấn công chúng tôi”.

Thủ tướng Israel cảnh báo: “Nếu Iran lại phạm sai lầm khi tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực”.

Cùng lúc, từ trụ sở Trung ương Khatam al-Anbiya, Iran cũng ra thông cáo tuyên bố ngừng tấn công Israel. Tuy nhiên Tehran cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn và ác ý nào nữa của Israel, kể cả ở miền nam Lebanon, sẽ dẫn đến phản ứng nghiêm trọng và mạnh mẽ hơn nhiều.

Iran khẳng định các đợt tấn công tên lửa tối 7-6 của nước này nhằm hỗ trợ Lebanon sau khi Israel không kích ngoại ô Beirut.

Hãng thông tấn IRNA cho biết ít nhất 15 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran ngày 8-6.

Các mục tiêu bị Israel tấn công gồm trạm radar và một công ty hóa dầu ở tỉnh Khuzestan, tây nam Iran. Đáp lại, Iran phóng tên lửa vào căn cứ không quân Nevatim, Tel Nof và một số khu công nghiệp Israel.

Sau đợt tấn công, Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran thông báo không phận nước này đã hoạt động trở lại bình thường.

Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel cho biết sẽ dỡ bỏ hầu hết hạn chế phòng vệ dân sự trên toàn quốc từ sáng 9-6, chỉ duy trì ở các cộng đồng phía bắc gần biên giới Lebanon.

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