Một quốc gia thành viên NATO ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Chính phủ mới của Bulgaria tuyên bố sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, đánh dấu bước thay đổi chính sách lớn đối với quốc gia thành viên NATO và EU vốn đã cung cấp vũ khí cho Kiev kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Một binh sĩ lực lượng Bulgaria tham gia diễn tập quân sự của NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov ngày 9-3 phát biểu trước báo giới rằng cuộc xung đột không thể được giải quyết trên chiến trường, đồng thời cho rằng thách thức chính của Ukraine là thiếu nhân lực chứ không phải thiếu vũ khí.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​là một cuộc chiến tranh tiêu hao, và cho dù có bao nhiêu vũ khí đi chăng nữa, kết quả duy nhất vẫn là sự mất mát sinh mạng con người" - ông Stoyanov nói.

Theo ông Stoyanov, các bên đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán để tìm giải pháp cho một nền hòa bình công bằng do cả hai bên thỏa thuận.

Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài trong suốt cuộc xung đột với Nga bất chấp các đợt huy động quân đội liên tục. Kiev phải áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc để bổ sung quân số trong bối cảnh thiếu quân.

Trước đây, Bulgaria là một trong những nhà cung cấp vũ khí và đạn dược quan trọng nhất cho Ukraine. Theo cựu Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đạn pháo của Bulgaria chiếm khoảng 1/3 lượng đạn dược mà Ukraine sử dụng trong năm đầu tiên của cuộc xung đột.

Tân Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, người đứng đầu đảng Bulgaria Tiến bộ, đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 vừa qua, vốn chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Brussels đối với Ukraine.

Trước đó, trong nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 2022 đến năm 2025, ông Radev đã ngăn chặn đề xuất gửi xe bọc thép đến Ukraine và luôn ủng hộ một giải pháp hòa giải cho cuộc xung đột.

Trong khi đó, Nga khẳng định việc tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc chiến và làm tăng thiệt hại về người trong cuộc xung đột, đồng thời làm suy yếu triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán.