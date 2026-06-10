Đánh bom xe gần Matxcơva, nghi nhắm vào tướng quân đội Nga

ANTD.VN - Chiếc ô tô phát nổ tại khu dân cư dành cho quân nhân ở thành phố Balashikha, ngoại ô phía đông Matxcơva chiều 9-6 (giờ địa phương), khiến người lái tử vong.

Hiện trường vụ đánh bom xe

Vụ nổ xảy ra gần một tòa chung cư trên phố Koldunova, thuộc quận Aviator, thành phố Balashikha, cách trung tâm Matxcơva khoảng 20km về phía đông.

Chiếc ôtô phát nổ khi đang di chuyển trong khu vực. Sức công phá từ vụ nổ gây hư hại một phần mặt tiền tòa nhà và nhiều xe đỗ gần đó.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết lái xe bị thương nặng và tử vong tại chỗ. Cơ quan này đang điều tra nguyên nhân và chưa loại trừ khả năng đây là vụ tấn công có chủ đích nhằm vào tướng lĩnh Nga.

Khu Aviator ở Balashikha là nơi ở của nhiều sĩ quan và gia đình quân nhân Nga. Vụ việc xảy ra ngay trong khu dân cư này làm dấy lên nghi vấn mục tiêu nhắm tới là một sĩ quan cấp cao.

Dù danh tính nạn nhân và động cơ vụ việc chưa được công bố, tuy nhiên, một số hãng truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cậy cho rằng người thiệt mạng là một Trung tướng 62 tuổi.

Chính quyền thành phố Balashikha đã tăng cường kiểm tra an ninh tại các khu dân cư quân nhân sau vụ nổ. Người dân trong khu phố Koldunova được yêu cầu phối hợp cung cấp hình ảnh camera hành trình, camera an ninh để phục vụ điều tra.