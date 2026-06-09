Tiêm kích Rafale của Pháp bắn hạ UAV xâm nhập không phận Latvia

ANTD.VN - Máy bay tiêm kích Rafale của Không quân Pháp thuộc nhiệm vụ Cảnh sát Không phận Baltic NATO đã bắn hạ máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia ngày 8-6.

Máy bay chiến đấu Rafale

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi sự cố UAV dọc biên giới phía đông châu Âu.

Người phát ngôn quân đội Pháp xác nhận máy bay chiến đấu nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái không xác định.

Quân đội Latvia cho biết UAV đã bay qua biên giới từ lãnh thổ Nga. Latvia không nêu rõ bên phóng, nhưng khẳng định nguyên nhân là do chiến tranh điện tử của Nga làm lệch đường bay.

Một quan chức NATO cho biết: "Điều này một lần nữa cho thấy quyết tâm và khả năng răn đe và phòng thủ của NATO."

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raivis Melnis nói rằng quyết định cuối cùng về việc bắn hạ máy bay không người lái do Bộ chỉ huy NATO đưa ra. Ông Melnis cho biết không ai bị thương và không có thiệt hại về tài sản.

Trước đó, chính quyền đã cảnh báo người dân ở các vùng phía đông Latvia nên trú ẩn trong nhà vì mối đe dọa do UAV.

Vụ bắn hạ diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường UAV tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, bao gồm khu vực Biển Baltic.

Một số UAV quân sự Ukraine được ghi nhận đã xâm phạm không phận Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia. Ukraine cho rằng Nga đã dùng tác chiến điện tử để tác động đường bay của UAV.

Về phía NATO, quan chức quân đội Latvia nói nước này đang tăng cường năng lực phòng thủ chống UAV.

Tiêm kích Rafale thực hiện vụ bắn hạ thuộc sứ mệnh “Baltic Air Policing” - nhiệm vụ NATO tuần tra 24/7 bầu trời 3 nước Baltic kể từ khi Latvia, Lithuania, Estonia gia nhập liên minh năm 2004.

Hiện lực lượng này còn có F-16 của Romania và Bồ Đào Nha tham gia luân phiên. Tháng trước, một tiêm kích của Romania cũng bắn hạ UAV của Ukraine trên bầu trời Estonia.

Việc máy bay không người lái quân sự xâm phạm không phận của các nước láng giềng Nga đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang lan sang biên giới NATO.