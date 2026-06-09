Gần 100 trường học ở Nhật Bản phải đóng cửa vì phát hiện có...gấu

ANTD.VN - Toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Utsunomiya, tỉnh Tochigi, Nhật Bản đã phải tạm đình chỉ hoạt động trong ngày 8-6 sau khi một con gấu bị phát hiện lẩn quất gần khu dân cư.

Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy con gấu lang thang trong khu dân cư

Đây là lần đầu tiên thành phố nửa triệu dân này phải đóng cửa hàng loạt trường vì loài động vật này.

Theo quan chức thành phố, con gấu lần đầu được nhìn thấy tối 6-6 tại khu dân cư gần công viên. Đến sáng 8-6, nó xuất hiện lần cuối cách một trường trung học khoảng 500m rồi mất dấu.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, chính quyền Utsunomiya, cách Thủ đô Tokyo khoảng 100km về phía bắc, quyết định cho 94 trường tiểu học, THCS nghỉ học ngày 8-6.

Lực lượng tuần tra, bẫy và đội ứng phó khẩn cấp được triển khai quanh khu vực trường học và công viên. Tuy nhiên, đến ngày 9-6, con gấu vẫn chưa được được tìm thấy.

Vụ việc ở Utsunomiya phản ánh tình trạng gấu xâm nhập đô thị đang tăng mạnh tại Nhật Bản.

Tuần trước, một con gấu đen tấn công người tại nhà máy thép ở thành phố Fukushima, đông bắc Nhật Bản. Camera an ninh ghi cảnh gấu đuổi và quật ngã một công nhân ngay lối vào nhà máy, làm ít nhất 4 người bị thương.

Trước diễn biến này, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để giảm thiểu thương vong do gấu gây ra.

Gấu đen châu Á được xếp vào loài dễ bị tổn thương toàn cầu, nhưng số lượng ở Nhật Bản ước tính tăng gấp 3 lần kể từ 2012 do giảm săn bắn.

Chính quyền Utsunomiya khuyến cáo người dân không ra ngoài một mình sáng sớm hay tối muộn, cất kỹ rác thải và báo ngay cho cảnh sát nếu thấy gấu. Các trường học sẽ chỉ mở cửa trở lại khi xác nhận khu vực an toàn.