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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gây bất ngờ khi biểu diễn đàn T’rưng tại Hà Nội

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Tối 8-6, trong không khí thân mật của tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng chủ trì, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gây bất ngờ khi trực tiếp biểu diễn đàn T’rưng - nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Đàn T’rưng có nhiều nét tương đồng với đàn Ranat Ek - mộc cầm, “quốc nhạc” của Thái Lan. Ông Anutin đã biểu diễn ca khúc “Sabai Sabai” - một giai điệu quen thuộc của Thái Lan nói về sự thanh thản, thoải mái và niềm vui trong cuộc sống. Phần trình diễn ngẫu hứng của Thủ tướng Thái Lan được các khách mời vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt.

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#Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam

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