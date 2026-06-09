EU lần đầu tiên trừng phạt Iran vì eo biển Hormuz

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 9-6 cho biết đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân người Iran và một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vì đe dọa tự do giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới.

Eo biển Hormuz

Đây là lần đầu tiên EU sử dụng quyền hạn mới để trừng phạt Iran vì hạn chế tự do hàng hải.

Liên minh châu Âu cho biết đã bổ sung Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tỉnh Hormozgan vào danh sách trừng phạt, cùng với ông Mohammad Akbarzadeh và Hamid Hosseini.

Thông báo cho biết, ông Akbarzadeh là Phó Tư lệnh phụ trách Chính trị của Hải quân IRGC và ông Hosseini là đại diện của Liên minh các nhà xuất khẩu dầu khí và sản phẩm hóa dầu của Iran.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28-2.

"Hành động của Iran là không thể chấp nhận được. Để đáp trả, các quốc gia thành viên EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân Iran có liên quan đến việc gây cản trở giao thông qua eo biển Hormuz" - bà Kaja Kallas, phụ trách chính sách đối ngoại của EU cho biết tại cuộc họp báo.

"Đây là lần đầu tiên EU áp dụng chế độ tự do hàng hải mới và khi cần thiết, chúng tôi sẽ áp dụng lại chế độ này", bà Kallas nói thêm.

Iran chưa phản ứng chính thức về lệnh trừng phạt mới. Trước đó Tehran nhiều lần tuyên bố Hormuz là “con đường sống” của Iran và sẽ đáp trả nếu bị phong tỏa từ bên ngoài.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.