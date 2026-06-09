Trực thăng tấn công AH-64 Apache Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

ANTD.VN - Vụ rơi trực thăng quân sự Mỹ gần eo biển Hormuz tiếp tục thu hút sự chú ý của giới quan sát khi khu vực này đang là một trong những tâm điểm căng thẳng quân sự và hàng hải lớn nhất thế giới.

New York Times dẫn 2 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hai thành viên tổ lái đã được giải cứu an toàn sau khi trực thăng tấn công AH-64 Apache gặp nạn gần eo biển Hormuz hôm 8/6. "Chưa rõ trực thăng rơi do trúng hỏa lực từ Iran, trục trặc kỹ thuật hay vấn đề khác", một người cho hay.

Vị trí cụ thể và phiên bản Apache bị rơi không được tiết lộ. Hiện chiếm số lượng lớn nhất trong quân đội Mỹ là phiên bản AH-64D Apache Longbow. Các nguồn tin thêm rằng quân đội Mỹ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận sự việc. "Các phi công đều ổn, không ai bị thương. Chúng tôi sẽ công bố thông tin vào ngày mai", ông cho hay.

Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng về thông tin.

AH-64D Apache Longbow

​Sự việc xảy ra sau nhiều ngày căng thẳng khu vực leo thang khi Israel và Iran liên tục tấn công qua lại, cũng như hàng loạt cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ đã mất không dưới 40 máy bay các loại trong 6 tuần xung đột với Iran, trong đó có những phi cơ quan trọng như "mắt thần" E-3G Sentry và loạt tiêm kích đa năng F-15E. Tuy nhiên, sự việc ngày 8/6 đánh dấu lần đầu trực thăng Apache bị rơi kể từ khi triển khai đến Trung Đông cuối tháng 3 để tuần tra eo biển Hormuz.

Phi đội Apache gần đây hoạt động ngày càng sát lãnh thổ Iran, trong đó có các đảo do Tehran kiểm soát ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư.

AH-64D Apache Longbow

AH-64D Apache Longbow đang được sử dụng rộng rãi là phiên bản nâng cấp sâu rộng của dòng trực thăng tấn công AH-64 Apache, được đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1990. Điểm nổi bật nhất của AH-64D là radar điều khiển hỏa lực sóng milimet AN/APG-78 Longbow đặt phía trên trục cánh quạt chính, cho phép phát hiện, phân loại và theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu chỉ trong thời gian ngắn mà không cần trực tiếp lộ diện khỏi vật che chắn. Giới quân sự đánh giá AH-64D là bước chuyển mình quan trọng đưa dòng Apache từ một trực thăng săn tăng truyền thống trở thành khí tài tác chiến mạng trung tâm hiện đại trên chiến trường.