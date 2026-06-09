Tổng thống Trump đe dọa sẽ bỏ mặc Israel 'tự chiến đấu một mình nếu tấn công Iran'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đe dọa rút lại sự ủng hộ của Mỹ nếu Israel nối lại chiến sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios ngày 8-6 (giờ địa phương), ông Trump xác nhận đã cảnh báo thẳng với ông Netanyahu: “Nếu ông ấy quay lại gây chiến với Iran, ông ta có thể sẽ phải chiến đấu một mình”.

Hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc điện đàm căng thẳng kể từ tuần trước khi Iran tuyên bố sẽ đình chỉ đàm phán với Mỹ, sau các cuộc không kích liên tiếp của Israel vào Lebanon.

Trước đó, ông Trump cũng xác nhận với báo giới rằng ông từng gọi ông Netanyahu là “điên khùng” trong một cuộc trò chuyện riêng.

Trong cuộc điện đàm mới nhất, ông Trump nói rằng ông đã thúc giục nhà lãnh đạo Israel “sử dụng lý trí”. Ông Trump nói thêm mình “sắp ký được một thỏa thuận rất có lợi” với Iran.

Nhiều nguồn tin tiết lộ ông Trump đã cố ngăn ông Netanyahu trả đũa sau khi Iran phóng 11 tên lửa và tất cả đều bị đánh chặn. Theo một nguồn tin, ông Netanyahu nói với ông Trump rằng “tên lửa của Israel đã đang trên đường bay” vào thời điểm họ nói chuyện.

Israel và Iran đã tấn công lẫn nhau vào cuối tuần qua. Đây là những trận không kích lần đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, sau một cuộc không kích của Israel vào Beirut.

Iran đặt điều kiện cho hòa bình gồm chấm dứt hành động thù địch trên “tất cả các mặt trận”, bao gồm cả Lebanon, nơi gần 3.700 người thiệt mạng kể từ đầu tháng 3 khi Israel nối lại tấn công đáp trả lực lượng Hezbollah.

Iran cáo buộc ông Trump phát động chiến tranh theo đề nghị của Israel. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định ông mới là người quyết định và tuyên bố Israel sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mọi điều khoản mà ông thỏa thuận với Iran.

Cuộc điện đàm công khai sự rạn nứt ngày càng rõ giữa Washington và Tel Aviv, ngay khi Mỹ đang đẩy mạnh đàm phán mở lại eo biển Hormuz và ngăn xung đột lan rộng.