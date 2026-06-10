IMF cảnh báo 'sẽ còn nhiều cú sốc toàn cầu hơn nữa'

ANTD.VN - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva cảnh báo, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cú sốc toàn cầu hơn nữa trong tương lai gần, và chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng thế giới vẫn chưa thực sự “thấm” thực tế rằng các biến động lớn đang trở thành trạng thái bình thường.

Trong chương trình podcast "Leaders with Francine Lacqua" của Bloomberg ngày 9-6, bà Georgieva bày tỏ lo ngại rằng "chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được rằng thế giới sẽ vận hành như thế nào. Chúng ta sẽ không thể đi đến trạng thái mà các cú sốc biến mất hoàn toàn".

Người đứng đầu IMF cho biết, thế giới đã không đánh giá đúng về phản ứng tiêu cực đối với toàn cầu hóa. Bà lưu ý rằng các cộng đồng trên khắp thế giới đã “bị suy yếu vì mất việc làm và không nhận được đủ sự quan tâm”, đồng thời cảnh báo rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quy trình kinh doanh và sản xuất có thể làm trầm trọng thêm những xu hướng này.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới được công bố vào giữa tháng 4 vừa qua, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ mức dự báo 3,4% xuống còn 3,1%, với lý do giá dầu tăng mạnh do cuộc chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran.

IMF dự đoán mức ​​tăng trưởng chậm hơn ở cả Mỹ và khu vực đồng Euro, trong đó khu vực đồng Euro phải đối mặt với tác động tiêu cực của xung đột Trung Đông” và ảnh hưởng kéo dài của giá năng lượng tăng cao sau khi xung đột Ukraine leo thang.

Ngược lại, dự báo về Nga đã được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự đoán hồi tháng 1 của IMF.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phối hợp chống lại Iran cùng các cuộc tấn công trả đũa của nước này trên khắp Trung Đông đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Tình hình căng thẳng trong khu vực đã làm gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Trước tình trạng giá năng lượng leo thang, các quan chức khắp EU đã đề xuất khôi phục quan hệ năng lượng với Nga. Tuy nhiên, Brussels vẫn kiên quyết không thay đổi kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.

Tháng trước, đặc phái viên của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev, dự đoán rằng EU và Anh sẽ bị nhấn chìm bởi "cơn sóng thần" khủng hoảng năng lượng.